Доллар начал превращаться в «тыкву»

$500 млрд свежих долларов от ФРС аукаются даже в Казахстане

Культурный шок от падающего доллара на фоне тенге – явление в Казахстане не частое. Обыватель считает это уловкой финансовых властей республики, которые потом все отыграют на очередной внеочередной девальвации. Формально все козыри за долларом, ведь цены на нефть сравнительно невысокие и спрос на металлы – второй по значимости экспортный актив Нур-Султана – не в лучшей форме. Однако влитые ФРС за короткий срок $500 млрд «дополнительных» денежных знаков уже в январе зримо показали себя и на финансовом рынке Казахстана – двинув «бакс» вниз.

Прошлый – XX – век стал триумфом декретивных (от слова «декрет») денег. Они пришли на смену товарным деньгам из золота и серебра (либо обеспеченных драгоценными металлами). Декретивные деньги – это долговые квитанции государства. Главные деньги современного мира – это доллар США, который является долговой квитанцией американского государства. Сейчас много споров на предмет того, является ли Федеральная резервная система США государственной организацией, но как бы то ни было в государственную машину Вашингтона она встроена.

Ряд экспертов в финансовой сфере уже не первый год отмечают, что внешний долг США слишком большой для глобальной устойчивости «бакса». Официально озвучиваются $22,5 трлн. Явно астрономическую сумму другие финансисты считают нестрашной, ибо в отношении к ВВП это «всего лишь» 106%. Правда, здесь тоже есть важные нюансы. За последние тридцать лет в США четыре раза менялась методика исчисления ВВП, и каждый раз после смены методики объем ВВП становился больше. Опять же ВВП считается в деньгах, а не в тоннах или литрах, что тоже предполагает обширное поле для манипуляций с цифрами, не говоря о прямых фальсификациях.

В марте прошлого года, еще до того как Касым-Жомарт Токаев стал вторым президентом Казахстана, дефицит бюджета США вырос на 77% год к году, а выплаты процентов по госдолгу достигли рекорда. Финансовые эксперты продолжали все это называть «новой нормальностью», хотя большинство специалистов находилось в консенсусе, согласно которому доллар вышел на «неразмеченную территорию» (определение от Карла Маркса) и как он поведет себя дальше – нельзя спрогнозировать наверняка.

Современная экономическая наука выдает самые разные теории насчет доллара в глобальной экономике. Мол, раз золотого содержания у «вечно зеленого» больше нет, то ФРС может печатать его сколько захочет, а могущество Вашингтона будет только возрастать. Под данный тезис (в различных вариациях) авторитетные (и не очень) экономисты приводят различные аргументы и выкладки. Однако влитые с 16 декабря 2019-го по 14-ое января 2020-го года $500 млрд показали, что дополнительных товаров и услуг в мире на эквивалентную сумму не появилось. В итоге тенге (а с ним рубль и сом) выросли по отношению к баксу.

Население Казахстана в некоторой растерянности, поскольку не понимает как тенге может укрепляться по отношению к доллару в условиях местной экономической реальности. Тенге уже фундаментально потерял свою репутацию в 2015 году, а для доллара США подобный сценарий пока кажется невероятным. Однако новостные и финансовые агентства подтверждают: ФРС без громкого информационного сопровождения и какого-либо другого пафоса дополнительно «произвела» полтриллиона долларов. «Производство» дополнительных долларов сильно облегчается тем, что не нужно печатать всю эту массу в банкнотах – достаточно изменить цифры на электронных счетах в ведущих (допущенных в первую линию раздачи денег) банках.

Очень кстати, что в ряде обменных пунктов Казахстана стали продавать населению физическое золото. Драгоценный металл желтого цвета – это один из немногих активов, который чувствует себя хорошо, когда большинству других активов становится плохо. Одно убийство американским беспилотником иранского генерала Касема Сулеймани привело к росту тройской унции золота на 10%.

У населения Казахстана нет опыта резкого обесценивания доллара, но все когда-то бывает в первый раз. Американские власти вряд ли пошли бы на столь беспрецедентный шаг с накачкой экономики $500 млрд, не будь на то весомых аргументов в смысле острых проблем. В свое время Японии и Китаю пришлось произвести и продать очень много материальных активов и оказать востребованных рынком услуг, чтобы накопить свои первые $500 млрд. А теперь создан прецедент, когда полтриллиона «материализованы» после сугубо кулуарных решений, тем самым ударив по покупательной способности «баксов» на руках населения и счетах компаний в тех же Японии, Китае и Казахстане. Появился повод задуматься о серьезной альтернативе для когда-то почти безупречного доллара США.

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