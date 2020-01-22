Нур-Султан. 22 января. КазТАГ — В 3,5 раза выросла прибыль Казахстана с платных дорог в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«По итогам прошлого года сборы по действующим четырем платным участкам Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Хоргос и Алматы – Капшагай составили Т5,4 млрд. (…) В сравнении с аналогичным периодом 2018 года платные участки принесли в 3,5 раза больше средств. Тогда в Казахстане платность была внедрена только на трассе Нур-Султан – Щучинск, которая ежегодно зарабатывала Т1,5 млрд. Сегодня протяженность платных дорог в стране составляет 682 км», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В ведомстве отметили, что Т3,8 млрд были направлены на содержание платных автомобильных дорог, Т1,6 млрд – на обслуживание системы взимания платы.

«В декабре прошлого года по итогам инвестиционного конкурса был подписан документ с консорциумом на устройство и обслуживание системы взимания платы на 11 тыс. км. Согласно договору, уже в этом году планируется устройство системы взимания платы на реконструированных участках протяженностью 5,7 тыс. км. На остальных 5,3 тыс. км планируется внедрить платность до 2024 года после завершения работ по реконструкции», — проинформировали в МИИР.

Как отмечается, система исключит ежегодное выделение бюджетных средств на содержание платных дорог.

«Таким образом, содержание и обслуживание будет обеспечено за счет собранных средств», — резюмируется в сообщении.