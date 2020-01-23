Сетевые СМИ о языковой политике

«Программа по реализации языковой политики на 2020-2025 годы утверждена в РК» — Как отмечается, основой для реализации первого направления программы «Модернизация казахского языка на основе латинографического алфавита» и третьего направления «Развитие языкового капитала граждан Казахстана» являются задачи, указанные в пунктах 6.7 «Языковая модернизация» и 6.8 «Инициатива обеспечения доступа к лучшим мировым знаниям» Стратегического плана развития РК до 2025 года. Задачами Стратегического плана развития будет обеспечен максимальный охват населения возможностями обучения иностранным языкам, в особенности английскому.

Продолжится внедрение трехъязычия по опыту Назарбаев Интеллектуальных школ на всех уровнях образования. В рамках программы будет осуществлен поэтапный перевод казахского алфавита на латинскую графику.

Программа также предусматривает осуществление задач, обозначенных в Послании главы государства К-Ж. Токаева от 2 сентября 2019 года народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог — основа стабильности и процветания Казахстана». Глава государства отметил, что на основе конкретных мер необходимо создать условия для развития языка и культуры этнических групп страны и усилить роль казахского языка как языка межнационального общения.

В этой связи в Программе предусмотрены необходимые меры для полноценного функционирования государственного языка, имеющего глубокую историческую, культурную и психологическую базу, как языка межэтнического общения на территории Казахстана.

Также Программа является основой создания благоприятных условий для развития языков и культуры этнических групп, в том числе приумножения лингвистического капитала граждан страны.

«Доля граждан Казахстана, владеющих государственным языком, в 2025 году должна составить 95%» — Одной из задач программы является усиление роли государственного языка как языка межэтнического общения. «В этой связи в программе предусмотрены необходимые меры для полноценного функционирования государственного языка, имеющего глубокую историческую, культурную и психологическую базу, как языка межэтнического общения на территории Казахстана», – отмечается в документе.

Согласно целевым индикаторам программы, доля населения, владеющего государственным языком, в 2020 году должна составить 90,5%, в 2021 году – 91%, в 2022 году – 92%, в 2023 году – 93%, в 2024 году – 94%, 2025 году – 95%.

Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит, должна составить: в 2022 году – 10%, в 2023 году – 20%, в 2024 году – 30%, в 2025 году – 50%.

Доля казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации: в 2020 году – 74%, в 2021 году – 75%, в 2022 году – 76%, в 2023 году – 77%, в 2024 году – 78%, в 2025-м – 79%.

Доля населения, владеющего тремя языками (казахским, русским и английским): в 2020 году – 26%, в 2021 году – 27%, в 2022 году – 28%, в 2023 году – 29%, в 2024 году – 30%, в 2025 году – 31%.

Авторы программы отмечают, что в некоторых сферах общества государственный язык не применяется на уровне, соответствующем своему нормативно-правовому статусу, и приводят в пример некоторые страны бывшего СССР, где законодательно закреплен статус только государственного языка.

«Быть ли латинизации в Казахстане? Что значит новая языковая программа до 2025 года?» — Казахстанский политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ озвучил StanRadar.com свое мнение о новой программе развития языка в Казахстане до 2025 года — При появлении инициатив в области укрепления и развития государственных языков в информационное пространство действительно вбрасываются негативные настроения части общества. Отчасти, эти настроения подогреваются намеренно, когда нужно продемонстрировать конфликт с Москвой и выбить у нее экономические преференции. А Россия, как вы знаете заинтересована в сохранении и развитии русского языка в постсоветской Центральной Азии.

То, что эмиграция из Казахстана продолжается — это факт. И то, что значительную часть эмигрантов составляют русскоязычные, условно «городские» казахи — тоже факт. Это подтверждается статистикой. За последние 15-20 лет из Казахстана уехали около 200 тысяч казахов, большую часть из них составили люди с высшим образованием.

Периодически всплывающие языковые вопросы для части населения действительно являются серьезным стимулом для отъезда из страны.

Другая проблема и аргумент для появления «чемоданного настроения» — качество образования. Оно падает. И это касается обучения как на казахском, так и на русском языке. И если родители хотят создать перспективы для детей они стараются любой ценой отправить их учиться в зарубежный ВУЗ — китайский, российский, европейский, американский, без разницы.

Для этого нужно знать в первую очередь, английский, во вторую очередь — русский. Иногда китайский. Но никак не казахский. Казахский язык с точки зрения социальной мобильности не дает никаких преимуществ.

Идея перехода на латинскую графику принадлежит Елбасы Нурсултану Назарбаеву и части его ближайшего окружения, замкнутых на Турцию и США. Сейчас происходят кадровые перестановки и некоторых идеологов из Акорды уже убрали.

Нынешний президент не является столь однозначным сторонником этой идеи. Судя по его действиям, он очень сильно не спешит в языковом вопросе. Вплоть до того, что базовые сроки перехода на латинскую графику могут постепенно по техническим причинам сдвигать вправо. Потом еще правее, и еще.

Асель ОМИРБЕК – «Программа развития языков: куда уходят бюджетные миллиарды?» — Согласно спущенной еще десять лет назад разнарядке, к 1 января 2020 года казахский язык должен был одержать полную и безоговорочную победу. Предполагалась, что к этому времени на нем свободно заговорят, как минимум, 95 процентов казахстанцев. Пару лет назад «горячие головы» поостыли и скорректировали масштабы триумфа, посчитав, что и 90 процентов будет вполне достаточно. Но вот минула знаковая дата, а обещанного чуда ни в 95, ни в 90 процентов не случилось, хотя его и растили на бюджетных дрожжах. Даже напротив, мыльный пузырь у всех на глазах лопнул. Впрочем, на его месте уже рождается новый, на выдувание которого из казны выделяются не менее впечатляющие суммы.

Как нетрудно догадаться, речь идет о программах развития и функционирования языков, которые клепает отечественное Министерство культуры. Предпоследняя, действовавшая на протяжении последних десяти лет, закончила свой скорбный путь аккурат в канун Нового года. Именно в нее разработчики закладывали сверхпроценты, смело рисуя абстрактные картины нашего общего казахскоязычного будущего, обещая и совершенствование методологии обучения государственному языку, и развитие инфраструктуры его преподавания, и то, что пользование им станет делом престижным, и много еще чего. Но, как говорится, обещать – не значит жениться.

Кстати, о деньгах. Если вдуматься, сколько средств за эти годы было потрачено на банальное очковтирательство, то хочется не смеяться, а плакать. Как сообщает Telegram-канал «Строгий агашка», последняя программа обошлась бюджету в кругленькую сумму: «Ее реализацию разделили на три этапа: 2011-2013 гг., 2014-2016 гг. и 2017-2019 гг. Суммы выделялись баснословные. Так, первая стадия обошлась в 19,1 миллиарда тенге, вторая – в 9,7 миллиарда, а третья – 7,3 миллиарда. В сумме – более 36 миллиардов тенге (92 миллиона долларов по нынешнему курсу). Около 90 процентов этих средств ушли на продвижение и развитие казахского языка. Так, 16 миллиардов тенге потратили на государственный информационный заказ. Значительная часть использована для перевода учебников и книг, для поддержки литераторов и на другие акции. Примерно 10 процентов, согласно официальным данным, использованы для сохранения роли русского языка, продвижения английского языка и поддержки языков этнических групп».

Кстати, действовавшая до этого аналогичная программа, реализация которой была рассчитана на 2001-2010 годы, тоже обошлась бюджету в немалую сумму – свыше 3-х миллиардов тенге (более 20 миллионов долларов по курсу на начало ее старта). А ведь были и другие программы – например, действовавшая в период с 1998-го по 2000-й…

Складывается ощущение, что больше ста миллионов долларов чиновники все эти двадцать лет планомерно закапывали в песок.

Впрочем, самое печальное в данной ситуации – то, что за эти пляски на костях казахского языка и за выброшенные на ветер миллиарды никто не ответит. А между тем, в канун наступления Нового года на свет появилась очередная государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан, теперь уже на 2020 — 2025 годы. На нее из бюджета выделяют почти 17 миллиардов тенге.

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