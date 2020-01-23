Нур-Султан. 23 января. КазТАГ — 11 рейсов отменены, 38 задерживаются в аэропорту Нур-Султана из-за непогоды, сообщает пресс-служба международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

«В связи с плохими метеоусловиями в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев на данный момент имеются задержки 38 авиарейсов и отменены 11 рейсов. (…) Отменены 11 рейсов авиакомпаний: Lufthansa во Франкфурт, Turkish Airlines в Стамбул, LOT Polish в Варшаву, Air Astana, Qazaq Air, SCAT», — говорится в сообщении в четверг.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что 22 рейса задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту назначения: девять рейсов авиакомпании Air Astana (из них международные рейсы из Омска, Ташкента, Москвы и Киева); восемь рейсов авиакомпании SCAT (из них международные рейсы из Улан-Батора, Москвы и Праги); два рейса авиакомпании Qazaq Air» (в Алматы и Костанай); три рейса авиакомпании Fly Arystan (в Павлодар, Алматы и Костанай).

Также сообщается, что на вылет имеются задержки 16 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 м/с): шесть рейсов авиакомпании Air Astana (из них международные рейсы в Ташкент и Киев); шесть рейсов авиакомпании SCAT (из них международные рейсы в Москву и Прагу); четыре рейса авиакомпании Qazaq Air и Fly Arystan.

«Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/с и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов», — подчеркивается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.