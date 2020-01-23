«Менять правительство у нас не на что» 23.01.2020 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 138 0 Пётр Своик: Отставка правительства и выборы в этом году будут означать нервный срыв Похожие материалы: «Власти продолжат искать оптимальный баланс между «нужно что-то менять» и «нельзя расшатывать систему» Правительство России начало работу в новом составе «Казахстан-2020: между «нужно что-то менять» и «нельзя расшатывать систему». «Вызовы для Казахстана в 2020-м». «Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов». «В 20% случаях ДНК-экспертиза показывает, что казахстанские отцы растят чужих детей» Правительство Медведева ушло в отставку Правительство Узбекистана ушло в отставку