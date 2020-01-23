Матери-одиночки РК просят продлить отпуск по уходу за ребенком до семи лет

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Матери-одиночки Казахстана просят продлить отпуск по уходу за ребенком до семи лет, сообщил заместитель председателя сената парламента РК Бектас Бекназаров.

«По новым правилам назначения АСП (адресной социальной помощи – КазТАГ), если трудоспособный член семьи отказывается от предложенных мер содействия занятости, то все члены его семьи теряют право на АСП. Допустим, мать-одиночка имеет детей в возрасте 3,5 года и пяти лет и в случае отказа матери от работы, предложенной центром занятости, то семья лишится АСП. Поэтому матери просят продлить им отпуск по уходу за детьми до семи лет, как это и было до 1 января 2020 года», — сказал Бекназаров на заседании сената в четверг, докладывая об итогах выездов сенаторов в регионы.

Кроме того, он отметил, что имеются также пробелы в законодательстве по условиям назначения АСП.

«Как отметили участники встреч в регионах, при уплате самозанятыми лицами единого совокупного платежа (ЕСП = 1 МРП) им исчисляется совокупный доход в сумме равный 25 МРП, или Т66 275. По новым правилам назначать АСП будут тем, у кого доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от прожиточного минимума, то есть Т21 818,1. Допустим, в семье из трех человек (мать и двое детей) при уплате ЕСП доход на каждого члена семьи условно будет составлять Т22 092, что превышает прожиточный минимум на Т274, и в итоге семья не будет получать АСП», — подчеркнул Бекназаров.

1 МРП = Т2651.