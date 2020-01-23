Туркестан. 23 января. КазТАГ — Аэропорт в Туркестане должен быть полностью завершен к сентябрю 2020 года, сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

«Общая протяженность дороги до строящегося международного аэропорта Туркестан составляет 16,3 км. Аэропорт должен быть полностью завершен к сентябрю 2020 года», — говорится в сообщении в четверг.

В пресс-службе отметили, что международный аэропорт, расположенный в 16 км от Туркестана (в поселке Шага), строит турецкая компания YDA Group.

«В настоящее время на строительной площадке Туркестанского международного аэропорта работают 302 строителя-инвестора и 102 специальных транспортных средства. Сегодня фундамент терминала аэропорта находится в стадии завершения, и закладывается первый слой смеси песка и гравия, необходимый для взлетно-посадочной полосы. Работы на руле и перроне также завершены», — следует из сообщения.

По словам генерального директора YDA Group Арслана Хусейна, международный аэропорт Туркестана построен с использованием современных строительных технологий и международных стандартов. Терминал может обслуживать около 3 млн пассажиров в год.

В облакимате напомнили, что аэропорт будет занимать общую площадь 900 га.

«Планируется построить терминал, взлетно-посадочную полосу и другие объекты. Ожидается, что международный аэропорт будет сдан в эксплуатацию к концу 2020 года», — резюмируется в сообщении.

Напомним, строительство воздушной гавани Туркестана стартовало 18 мая 2019 года. Однако тогда власти Туркестанской области сообщали, что терминал будет способен обслуживать 250 человек в час на международных и внутренних рейсах. По данным облакимата, строительство нового аэропорта в Туркестане будет вестись турецкими инвесторами. Застройщиком выбрана турецкая компания АО «Ида Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» (Yda Inşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi).

12 декабря МИА КазТАГ сообщало, что министерству национальной экономики РК вице-премьером Романом Скляром ранее было поручено увеличить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) для Туркестанской области. Отмечалось, что принятие данной поправки позволит реализовать проект по строительству международного аэропорта в Туркестане через механизм ГЧП.

10 января 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что выросли обязательства по проекту строительства аэропорта Туркестана в рамках ГЧП. Ранее в прежней методике не было формулировки «аэропорта с пропускной способностью аэровокзала не менее 400 пассажиров/час».