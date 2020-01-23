Алматы. 23 января. КазТАГ – Владимир Радионов. В 20 раз выросла заболеваемость корью в Казахстане в 2019 году по сравнению с 2018 годом, сообщила врач-эпидемиолог управления профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Лена Касабекова.

«Эпидситуация по кори в РК обострилась в ноябре 2018 года и идет до сих пор. Если в 2018 году корью заболело порядка 600 человек, то в 2019 году заболеваемость выросла в 20 раз, количество больных составило около 13 тыс. человек», — сказала Касабекова корреспонденту агентства в четверг.

По ее данным, в разрезе регионов общереспубликанские показатели превышены в Мангистауской и Туркестанской областях, в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.

«Основной причиной роста и распространения является образование неиммунной прослойки населения. У нас есть люди, которые не привиты по каким-то причинам, – это могут быть медицинские противопоказания по состоянию здоровья, но есть и сознательные отказы от прививок. Заболеваемость зарегистрирована во всех возрастных группах, корь может поразить любого, у кого нет вакцинации и иммунитета против заболевания», — добавила врач-эпидемиолог.

Вместе с этим она отметила, что заболеваемость корью в последний год выросла по всему миру, и Казахстан не является исключением.

Также, по ее данным, характерная особенность кори – в подъеме заболеваемости ею каждые 7-10 лет.

«В Казахстане подъемы заболеваемости корью регистрировались в 2005, 2013, 2019 годах», — резюмировала Касабекова.