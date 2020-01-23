Алматы. 23 января. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане выделены две группы риска, которым показана вакцинация против кори, сообщила врач-эпидемиолог управления профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Лена Касабекова.

«В связи с высокой заболеваемостью корью в 2019 году у нас были выделены две группы риска, вакцинация которым показана в первую очередь: это дети в возрасте до одного года и молодые люди в возрасте 20-29 лет», — сказала Касабекова корреспонденту агентства в четверг.

По ее словам, начиная с апреля 2019 года, детей начали вакцинировать в возрасте 9-10 месяцев, хотя по календарю прививок первая вакцинация должна происходить в один год. Также вакцинация показана родственникам заболевших, детям, посещавших один класс в школе и одну группу в детсаду с заболевшими, медработникам.

«Также в сентябре 2019 года начата дополнительная иммунизация взрослых в возрасте 20-29 лет – в этой возрастной группе была отмечена высокая заболеваемость. Это тот возраст, когда молодые люди ведут активный образ жизни, много контактируют», — добавила Касабекова.

При этом врач отметила, что привиться от кори может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в поликлинику и при наличии вакцины (в первую очередь прививаются те, кто входит в вышеуказанные группы риска) получить ее бесплатно.

«Так как нет специфического лечения кори, вакцинация является единственным эффективным методом борьбы с болезнью. Она не защищает стопроцентно, но у привитого ребенка болезнь пройдет в легкой форме и не приведет к осложнениям. А осложнения могут быть самыми разными – пневмония, глухота, слепота. Самым серьезным осложнением можно назвать склерозирующий панэнцефалит. Он проявляется через 10-20 лет после заболеваемости, когда человек уже забудет о том, что болел корью. Даже если учесть, что, по данным ВОЗ, такое осложнение проявляется очень редко (3-5 случаев на 100 тыс. переболевших корью) – это очень грозное осложнение, стопроцентно приводящее к смертности», — подчеркнула Касабекова.

Согласно национальному календарю вакцинации, прививка от кори в Казахстане детям делается два раза – в возрасте один год и в возрасте 6-7 лет.

Ранее сообщалось, что эпидситуация по кори в Казахстане обострилась в ноябре 2018 года и идет до сих пор. Если в 2018 году корью заболело порядка 600 человек, то в 2019 году заболеваемость выросла в 20 раз, количество больных составило около 13 тыс. человек. Характерная особенность кори – в подъеме заболеваемости ею каждые 7-10 лет. В Казахстане подъемы заболеваемости корью регистрировались в 2005, 2013, 2019 годах.