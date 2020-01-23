Асель Тасмагамбетова открыла новый операционный блок в госпитале медуниверситета в Семее

Новости 118 0
Население копирует поведение, а не риторику элиты Население копирует поведение, а не риторику элиты
1733

Семей. 23 января. КазТАГ — Глава благотворительного фонда «Саби» Асель Тасмагамбетова открыла новый операционный блок и приемный покой в госпитале медуниверситета в Семее, передает корреспондент агентства.

«Оснащение госпиталя в Семее современным оборудованием – приоритетная задача нашего благотворительного фонда. Мы уделяем пристальное внимание медицинским проектам, особенно если это связано с профилактикой и лечением детей. Фонд уже оказал помощь в Алматы институту педиатрии и детской хирургии, Дому ребенка, детскому дому №3, детской клинической больнице №2. Нами охвачено 19 лечебных учреждений в девяти регионах страны. Для нас важны ранняя диагностика заболеваний у детей, улучшение условий их пребывания в стационарах, а также предоставление возможности лечения за рубежом», — отметила Тасмагамбетова в четверг.

По словам гендиректора компании KazMedAspap Анвара Джумагулова, в госпиталь Семея было поставлено и установлено оборудование, обеспечивающее поддержание стерильности в операционных палатах в заданном диапазоне. Они контролируют влажность, давление, температуру и другие параметры. Важным условием является предупреждение внутрибольничной инфекции и послеоперационных осложнений. В комплект вошли аппараты – наркозный и искусственной вентиляции легких, операционные столы с моторным приводом, ультразвуковая диагностическая система и др.

Благотворительный фонд «Саби» образован в 2002 году. Его основная направленность – охрана здоровья детей и их физическое развитие, духовность и доступность образования. Также занимается оказанием помощи сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, талантливым ребятам из социально-незащищенных семей.

Похожие материалы:

  1. Почти Т18 млрд госпособий обещают выплатить многодетным семьям в Казахстане в январе
  2. Какие интересы связывали Хантера Байдена, сына Джо Байдена, и Кенеса Ракишева, зятя Имангали Тасмагамбетова?
  3. КФГД утвердил максимальные рекомендуемые ставки по тенговым депозитам на февраль 2020 года
  4. Новый аким назначен в Атырау
  5. «8 минут Токаева, задавшие новый тренд». «Гуляли — веселились, очнулись — прослезились…». «Риски для экономики РК: на первом месте — печатный станок Нацбанка». «Смогут ли казахи стать интеллектуальной нацией?». «Кому выгодно развалить казахстанскую школу?»

Новости партнеров

Загрузка...