Асель Тасмагамбетова открыла новый операционный блок в госпитале медуниверситета в Семее

Семей. 23 января. КазТАГ — Глава благотворительного фонда «Саби» Асель Тасмагамбетова открыла новый операционный блок и приемный покой в госпитале медуниверситета в Семее, передает корреспондент агентства.

«Оснащение госпиталя в Семее современным оборудованием – приоритетная задача нашего благотворительного фонда. Мы уделяем пристальное внимание медицинским проектам, особенно если это связано с профилактикой и лечением детей. Фонд уже оказал помощь в Алматы институту педиатрии и детской хирургии, Дому ребенка, детскому дому №3, детской клинической больнице №2. Нами охвачено 19 лечебных учреждений в девяти регионах страны. Для нас важны ранняя диагностика заболеваний у детей, улучшение условий их пребывания в стационарах, а также предоставление возможности лечения за рубежом», — отметила Тасмагамбетова в четверг.

По словам гендиректора компании KazMedAspap Анвара Джумагулова, в госпиталь Семея было поставлено и установлено оборудование, обеспечивающее поддержание стерильности в операционных палатах в заданном диапазоне. Они контролируют влажность, давление, температуру и другие параметры. Важным условием является предупреждение внутрибольничной инфекции и послеоперационных осложнений. В комплект вошли аппараты – наркозный и искусственной вентиляции легких, операционные столы с моторным приводом, ультразвуковая диагностическая система и др.

Благотворительный фонд «Саби» образован в 2002 году. Его основная направленность – охрана здоровья детей и их физическое развитие, духовность и доступность образования. Также занимается оказанием помощи сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, талантливым ребятам из социально-незащищенных семей.