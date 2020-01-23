Алматы. 23 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Полиция проверяет конфликт казахстанцев с гражданами Китая в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт конфликта, имевшего место накануне на пересечении улиц Жамбыла и Масанчи между двумя группами людей. В настоящее время ДП Алматы проводится проверка по установлению участников и очевидцев данного инцидента. По результатам будут приняты меры в соответствие с законодательством РК», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Ранее в социальных сетях было размещено видео, на котором несколько молодых людей из Китая пытаются пройти по улице с бумажным драконом и другими атрибутами праздника в соответствии со своими национальными традициями, однако группа агрессивно настроенных казахстанцев, нецензурно выражаясь, требует немедленно убрать праздничные атрибуты, мотивируя это тем, что молодые люди находятся в Казахстане.