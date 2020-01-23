Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. В два раза превысило месячную норму количество выпавших осадков в Нур-Султане, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) столицы.

«На 23 января, по данным «Казгидромета», в Нур-Султане сохраняются снег, метель, гололед, ветер юго-западный ночью порывы до 23 м/с. С начала наступления зимнего периода в Нур-Султане выпали обильные осадки в виде снега. Так, в ноябре месяце 2019 года количество выпавших осадков составило 47 мм при месячной норме 28 мм. В декабре месяце выпало 39 мм при месячной норме 22 мм. По состоянию на 23 января уже выпало 37 мм осадков при месячной норме 16 мм. Таким образом, количество выпавших осадков за указанный период в два раза превысило месячную норму», — сообщили в пресс-службе ДЧС Нур-Султана в четверг.

По данным столичного акимата, на сегодняшний день задействовано 1127 единиц специальной техники и 1,7 тыс. дорожных рабочих. В ночь с 22 на 23 января вывезено 27 485 куб. м снега (2290 рейса), всего за весь период было вывезено 2 191 788 куб. м снега (182 649 рейса).

«ДЧС Нур-Султана рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях. Информация о закрытии трасс службой «112» отправляется посредством sms-сообщений, в приложении SmartAstana, в социальных сетях инстаграм (@nursultan_tjd), а также вы можете скачать бесплатное приложение «Дармен» в Playmarkete и Appstore, где вам будет приходить мгновенное уведомление об открытии и закрытии дорог», — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

Также ведомство сообщает, что в связи с резким ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев столичный ДЧС рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день.

«Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, департамент по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь, коммунальные службы», — отмечают в ДЧС.

Жителям и гостям столицы служба рекомендует: «быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях; на улице старайтесь держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов; отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт; строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства; в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».