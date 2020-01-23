Безработные сельские жители числятся как учредители ТОО и члены ПК – Бекназаров

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Безработные сельские жители числятся как учредители ТОО и члены производственных кооперативов (ПК), сообщил заместитель председателя сената парламента РК Бектас Бекназаров.

«В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения» от 26 декабря 2018 года, к «занятым лицам» относятся «физические лица, являющиеся учредителями (участниками) хозяйственных товариществ и учредителями, акционерами (участниками) акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов». Данная норма автоматически отнесла к «занятым лицам» сельских жителей, которые ранее в ходе приватизации с/х организаций передали свои «земельные доли» в уставные капиталы вновь созданных ТОО, АО и ПК в качестве вклада или взноса, что, в соответствии с гражданским законодательством, определило их как участников (учредителей) ТОО или членов ПК», — сказал Бекназаров на заседании сената в четверг, докладывая об итогах выездов сенаторов в регионы.

При этом он отметил, что большинство таких участников в настоящее время не работают в хозяйствах, в составе которых они числятся участниками или учредителями указанных предприятий, ввиду не востребованности непрофессиональной рабочей силы.

По словам зампредседателя сената, сложившаяся ситуация создает проблемы с пенсионными отчислениями, социальным и медицинским страхованием данной категории граждан.

«Таким образом, сложилась непонятная ситуация, то есть эти лица, с одной стороны, не могут являться плательщиками единого совокупного платежа (ЕСП) ввиду того, что они отнесены к категории занятого населения, с другой стороны – ТОО, в которых они являются участниками, не будут осуществлять социальные отчисления на них ввиду того, что они не принимают трудового участия в деятельности ТОО. Данное обстоятельство не гарантирует участия указанных лиц в системе социального страхования. Речь идет об их пенсионном обеспечении, социальном и медицинском страховании», — подчеркнул Бекназаров.