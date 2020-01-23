«Слышит ли правительство президента?!». «Ставка на молодежь – Казахстан ждет обновление элит?». «В России используют казахстанский сценарий транзита власти». «Научить учителя. Что не так в средней школе Казахстана». «ОСМС – как полуфабрикат»

Сетевой Казахстан 23 января 2020г.

MATRITCA . KZ . Мурат АБЕНОВ – «Слышит ли правительство президента?!» — Астана насторожилась. Это можно судить по столичным чиновникам. Все замерли. В правительственных коридорах тишина. Встречи отменяют, общаются сдержанно, не обещают, не решают, не комментируют. Просят отложить все мероприятия до 25-го! Причина – отчет Правительства перед Президентом Токаевым намеченная на пятницу 24 января.

IA — CENTR . RU . Александра ПЕРМИНОВА – «Ставка на молодежь – Казахстан ждет обновление элит?» — В декабре 2019 года Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар ЖАИЛГАНОВА, подводя итоги отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, объявила, что первые резервисты получат новые должности в январе 2020 года. Какие назначения уже получены, как сами лидеры поколение «Y» видят перспективы своей работы и могут ли именно они стать долгосрочной опорой в госаппарате для президента?

NOVGAZ.COM . «СТРАНА двух господ» — Досым САТПАЕВ — Думаю, что, глядя на события в Казахстане в прошлом году, Путин определенно воодушевился. Казахстанская модель не транзита, а полутранзита привлекательна тем, что президент ушел, но остался в качестве центра власти. При этом я бы не стал употреблять термин «двоевластие», поскольку это предполагает наличие двух равноценных политических лидеров. В Казахстане такого пока нет. В этом и заключается полутранзит, настоящая смена власти наступит тогда, когда первый президент уйдет из власти полностью. И этот полутранзитный вариант как раз Путина и заинтересовал. Действительно, не обязательно быть президентом.

TIME . KZ . «Перегруппировка сил» — На встрече с представителями молодежного кадрового резерва президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил о необходимости реформирования системы госуправления. Практически одновременно президент России Владимир ПУТИН заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию, после чего последовала отставка правительства РФ, а экс-премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ был назначен в Совет безопасности. Ряд отечественных экспертов и политологов усмотрели в этом некий знак, не преминув при этом заявить, что в России используют казахстанский сценарий транзита власти, а некоторые аналитики договорились до того, что Казахстан для Кремля является своего рода обкаточным полигоном для тестирования политических комбинаций. Насколько оправданны эти предположения? Об этом наш корреспондент побеседовал с двумя известными казахстанскими политологами Данияром АШИМБАЕВЫМ и Маратом ШИБУТОВЫМ.

«“Большой брат” по-казахски» — Математик Бек КАСЫМЖАНОВ утверждает, что Министерство образования и науки потратило почти миллиард тенге на программу по контролю за СМИ и обществом. Ученый обратился в редакцию газеты “Время” несколько дней назад. Он рассказал, что ранее работал в руководстве нескольких казахстанских вузов, а последние два года посвятил проекту со сложным названием “Разработка информационных технологий и систем для стимулирования устойчивого развития личности как одна из основ развития цифрового Казахстана”. Но за красивой вывеской, говорит Бек Касымжанов, скрывается программа, призванная усилить мониторинг казахстанских СМИ, а в дальнейшем взять под контроль едва ли не все общество.

«Акмарал БАСИРОВА: Нет позорных профессий, стыдно нежелание работать» — Лет восемь назад она пошла по кабинетам чиновников, чтобы оформить социальную помощь, как многодетная мать. И от одного из них услышала упрек: для кого ты детей рожала, для меня, что ли? Говорит, благодарна этому мужчине. Потому что тогда просто развернулась, ушла и больше никогда ничего ни у кого не просила. Наоборот, встала на ноги и начала сама помогать многодетным мамочкам, оказавшимся в сложной ситуации.

365 INFO . KZ . «Научить учителя. Что не так в средней школе Казахстана» — Независимая экспертная структура, работающая на международном рынке, начала регулярное тестирование десятков тысяч казахстанских учителей, в том числе на знание своего предмета, педагогики, методики и детской психологии. Результаты, прямо скажем, пугающие: в конце 2019 года тест не прошли более половины из проверенных более 70 тысяч педагогов.

«Автомобили с номерами ЕАЭС нужно амнистировать» — Если государство много лет закрывало глаза на ввоз иностранных автомобилей с нарушениями законности, то почему так рьяно преследует их сейчас? Юрист Сергей УТКИН считает, что необходима амнистия — чтобы не накалять ситуацию, которую во многом создали сами чиновники.

CARAVAN . KZ . «Кто прав: Аружан Саин или минздрав?» — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан САИН – против жестких законов, которые будут обязывать родителей прививать своих детей. Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ уверен в необходимости прививок. – И в плане прививок, – продолжила детский омбудсмен. – Это у нас практически единственная тема, по которой мы не очень сходимся с Елжаном Амантаевичем. К сожалению, мы пока не можем гарантировать, что все медицинские работники на местах будут соблюдать все те инструкции, как это положено. И, может, надо просто подождать, когда мы поднимем уровень медработников, когда они не будут допускать медицинских ошибок. Тогда уже и не надо будет таких жестких законов, которые будут обязывать людей прививать детей.

REZONANS . KZ . «ОСМС – как полуфабрикат» — Переход к страховой медицине в Казахстане вроде бы шел по плану. Концепция внедрения обязательного социального медицинского страхования была разработана еще в 2015 году. Потом был принят закон, поправки в него, общестрановой переход отложили до 2020 года. И все – с целью подготовки, отработки, выработки механизмов. С тем (как казалось), чтобы с 1 января 2020 года система заработала как часы. Увы, с 1 января часы дали сбой. Буквально по всем «фронтам». Люди, опираясь на то или иное заявление министра здравоохранения, шли в поликлиники – и обнаруживали прямо противоположное.

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙКОЖА – «Казахстан перед летней Олимпиадой: 43-й в мире, 11-й в Азии и 7-й в СНГ»- Минувший год для атлетов-«летников» был последним предолимпийским. А его итоги обычно становятся предметом анализа, на основе которого затем строятся прогнозы на предстоящую Олимпиаду. Тем более что в 2019-м состоялись планетарные первенства в подавляющем большинстве видов спорта, включая такие медалеёмкие, как легкая атлетика, плавание, бокс и ряд других, где чемпионаты мира проводятся лишь раз в два года.

KP . KZ . «Желаешь взять микрокредит? Читай договор!» — Что любопытно, отечественные МФО в вопросах кредитования умудрились переплюнуть местные БВУ. Отдельные кредитные товарищества даже стали операторами распределения средств по государственным программам. Однако вместе с ростом доли на рынке увеличились и претензии потребителей. Казахстанские суды буквально завалены жалобами на «неправомочные» действия МФО — граждане недовольны высокими процентами, штрафными санкциями и хамским отношением сотрудников.

FORBES . KZ . «Депутаты: новые правила для обменников невыполнимы» — Депутаты — члены парламентской фракции партии «Ак жол» просят недавно созданное Агентство по регулированию и развитию финансового рынка пересмотреть новые требования к обменным пунктам страны. Соответствующий запрос главе агентства Мадине АБЫЛКАСЫМОВОЙ огласила в среду на пленарном заседании депутат мажилиса Меруерт КАЗБЕКОВА. По ее словам, к депутатам обратились предприниматели, работающие в небольших городах и райцентрах в сфере обмена валюты. Новые правила для малого бизнеса оказались неподъемными и невыполнимыми.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Алибек ТУСУПБЕКОВ – «В Казахстан – молоко, в Кыргызстан – муку и пшеницу» — О принципах взаимной торговли фермеров двух соседних республик и потенциальных нишах для сбыта и импортозамещения. Две постсоветские республики – Казахстан и Кыргызстан – являются не только соседями, но и имеют очень много общего и схожего: историю, культуру, язык. Обе страны входят в различные интеграционные объединения и международные организации: СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Казахстан и Кыргызстан, несмотря на наличие ряда проблем, являются друг для друга важнейшими экономическими и торговыми партнерами. Большое значение во взаимной торговле для обеих республик имеет сельское хозяйство, которое остается одним из главных секторов экономики.

MK — KZ . KZ . Нурлан АСЕЛКАН – «Как Китай решает земные задачи в космосе» — Неоднократно доводилось слышать от руководителей казахстанских космических предприятий, что их приглашают китайские коллеги, что они готовы сотрудничать и даже оказать помощь. Но что-то останавливало наших специалистов. Возможно, боязнь испортить отношения с нашим ключевым партнером — Российской Федерацией. Пора провести соответствующий обмен мнениями. Байконур, как и всякий порт, заинтересован в расширении числа тех, кто будет пользоваться его услугами и возможностями. А для наших китайских коллег это расширит горизонт освоения космоса, при котором международное сотрудничество действительно будет плодотворным.

AZATTYQ . ORG . «С глаз долой. Желающих протестовать отправляют куда подальше» — Парк имени Махатмы ГАНДИ в Алматы на слух производит впечатление вполне подходящего места для проведения мирных демонстраций, но некоторые считают, что оно выступает скорее спасением от городского шума и суеты и мало кто стал бы рассматривать столь уединенную территорию как площадку для митингов и протестов, призывающих к переменам. Но оппозиция, похоже, пока вынуждена смириться с парком имени Ганди.

««Акимат отобрал». Построенные для вкладчиков «Жилстройсбербанка» дома отдали многодетным» — Группа жителей Шымкента возмущена действиями акимата, передавшего построенные по ипотечной программе «Нурлы жер» новые многоэтажные дома, квартиры в которых они рассчитывали получить, совершенно другим людям. В акимате признают, что распределили жилье между многодетными семьями и молодежью, чтобы выполнить поручение президента, и предлагают вкладчикам государственного «Жилстройсбербанка» квартиры в строящемся доме. Большинство протестующих не согласны с этим предложением.

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