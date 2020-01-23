Renault, Volkswagen и Nissan могут зайти на казахстанский рынок – «КазАвтоПром»

Алматы. 23 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Renault, Volkswagen и Nissan могут зайти на казахстанский рынок, заявил директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Артур Мискарян.

«Ожидается, что в ближайшее время больший интерес к выходу на казахстанский рынок проявят Renault, Volkswagen и Nissan», — сказал Мискарян на пресс-конференции по итогам 2019 года в автопроме в четверг.

По его словам, «на сегодняшний день некоторые мировые бренды, которые работают на казахстанском рынке, потеряли свою долю».