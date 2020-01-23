Алматы. 23 января. КазТАГ — Британский парламент утвердил законопроект о Brexit, передает ТАСС.

«Законопроект о Brexit, подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил в среду одобрение обеих палат британского парламента. Палата лордов оказалась вынуждена утвердить документ после того, как ранее в среду палата общин отвергла все предложенные пэрами поправки», — говорится в сообщении со ссылкой на телеканал Sky News.

Теперь, как отмечается, чтобы приобрести силу закона, билль должен получить формальное одобрение Ее Величества королевы Елизаветы II.

«Ожидается, что монарх поставит свою подпись под текстом законопроекта уже на этой неделе – в четверг или пятницу. После этого, чтобы Brexit мог быть осуществлен, соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС должно быть ратифицировано Европарламентом, где для этого не должно возникнуть каких-либо препятствий», — следует из сообщения.

Джонсон уверен в том, что после утверждения законопроекта о Brexit обеими палатами парламента страны королевство готово покинуть ЕС в намеченный срок – 31 января.

«Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось», — сказал Джонсон, призвав положить конец распрям между сторонниками и противниками Brexit и сосредоточиться на решении насущных проблем королевства, борьбе с преступностью и улучшению работы больниц.