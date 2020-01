Месседж Нур-Султану с Запада: настало время подумать о народе

Социальная поддержка населения в Казахстане недостаточная, а заработная плата неоправданно низкая: в социальных рейтингах наша страна плетется позади многих

Аналитический ресурс Picodi.com составил мировой рейтинг, в котором ранжировал страны по размеру минимальной заработной платы. Вообще, МЗП – это не придумка отдельных государств, и не прихоть популистов. Международная организация труда при ООН считает, что установление минимальной зарплаты должно защищать работников от неоправданно низкой заработной платы.

Наш минимум – самый минимальный в мире

Увы, далеко не все страны ввели этот показатель в обиход. Оказывается, его установили пока всего 54 государства. И Казахстан в этой табели о рангах находится на 51 позиции – в нашей стране МЗП составляет $98. Мы обогнали лишь Индию ($87), Нигерию ($74), и Узбекистан ($21).

«В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата не облагается налогом вообще, в других же странах разница в зарплате до уплаты налогов и после достигает 40% (Румыния)», – отмечают эксперты. И чтобы сравнение зарплат было обоснованным, они учитывали только деньги, которые человек, работающий за минимальную зарплату, реально получает на счет либо на руки.

В 2020 году самый большой рост МЗП Picodi.com зафиксировал в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты остаётся одним из самых низких в мире ($74).

«В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года», — отметили аналитики. Однако и в Казахстане этот показатель не изменился – как и в 2019 году, в 2020-м он составит 42500 тенге. Однако в этом году получатели минимальной зарплаты, на руки будут получать еще меньше: 37825 тенге вместо 38250 тенге в 2019 году. Дело в том, что даже с минимальной зарплаты необходимо будет оплатить страховой взнос по обязательному медстрахованию. Единственная страна, где минимальная зарплата упала – это Казахстан!

Что касается стран-соседей и партнеров по различным организациям, то там этот показатель растет. Например, в Азербайджане МЗП повысилась в 2020 году на 37,7%, в Беларуси и Украине – на 13,6 и 13,2% соответственно, даже в Узбекистане произошел рост на 10%, в России – на 7,5%.

Так что правительство зря взяло тайм-аут в повышении этого важного компонента социальной защиты работников. В ближайшие годы, чтобы догнать эти страны, нам необходимо повысить размер минимальной заработной платы как минимум в 2 раза.

Цены растут быстрее, чем зарплата

Команда Picodi.com также решила проверить, могут ли такие деньги удовлетворить минимальные потребности человека, сопоставив цены продуктов питания с минимальной зарплатой. Для этих целей была создана продовольственная корзина состоит из 8 позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи.

«Несмотря на то, что список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах. Цены на эти продукты отслеживаются миллионами интернет-пользователей по всему миру», отмечают аналитики. В итоге для казахстанцев цена продовольственной корзины с такими продуктами (10 буханок хлеба, 1кг риса, 20 шт. яиц, 1 кг сыра, 6 кг мяса, 6 кг фруктов и 8 кг овощей) составила 22200 тенге. Это на 6,15% больше прошлогодней суммы.

«Стоимость минимальной продовольственной корзины равна 58,7% от минимальной зарплаты. Такая же корзина в прошлом году составляла 54,7% тогдашней минимальной оплаты труда. Это означает, что рост цен в Казахстане опередил рост зарплат», — делают вывод эксперты.

Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда.

В этом рейтинге Казахстан занял 48 место. Позади Казахстана расположились Армения (50 место), Туркменистан (51 место) и Узбекистан (54 место).

А в Нигерии и Узбекистане минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.

Отстали на повороте

«В рейтинге социального прогресса Казахстан занимает лишь 69-е место и уступает всем странам ЕАЭС, кроме Кыргызстана», – сообщил неутешительную новость аналитический портал ranking.kz.

Индекс социального прогресса (The Social Progress Index) — это комбинированный показатель международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative, который измеряет достижения стран мира с точки зрения общественного благополучия и социального прогресса. Разработан в 2013 году под руководством Майкла Портера, председателя The Social Progress Imperative, профессора Гарвардского университета, специалиста в области стратегического управления и международной конкурентоспособности. В редакционный совет издания Индекса входят представители ряда ведущих университетов и исследовательских центров, включая Гарвардскую школу бизнеса и Массачусетский технологический институт.

Показатель отражает достижения стран мира с точки зрения их социального развития. Индекс получает всё большее признание в качестве альтернативы экономическим мерам успеха и предлагает богатую основу для измерения различных аспектов социального прогресса, определения контрольных показателей и стимулирования улучшения благосостояния людей.

Лидером рейтинга в 2019 году стала Норвегия: общая оценка страны составила 90,95 балла. Также в тройке лидеров Дания и Швейцария с оценками 90,09 и 89,89 балла соответственно.

В первую десятку стран по индексу социального прогресса вошли Финляндия, Швеция, Исландия, Новая Зеландия, Германия, Канада и Япония.

«Казахстан занял всего 69-е место из 149 стран, оценка страны составила 68,2 балла. Примечательно, что Казахстан уступает всем странам ЕАЭС, кроме Кыргызстана (81-е место). К примеру, Беларусь заняла 48-е место, Армения — 59-е, Россия — 62-е место», — отметили аналитики.

Сильными сторонами Казахстана в социальной сфере являются питание и базовая медицинская помощь, доступ к базовым знаниям, вода и санитария, обеспечение жильём и доступ к информации и коммуникациям.

Самые низкие оценки получили следующие компоненты: инклюзивность, доступ к высшему образованию, качество окружающей среды, личные права, здоровье и благополучие.

