Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 23 января. КазТАГ – Доллар США в четверг относительно данных за среду незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т376,5, а продажи – Т377,8.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т376,8, а продают по Т378,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т377,5, а продажи – Т378,3.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т377,29.

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