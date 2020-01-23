До 18,5% составляет разница между льготным и обычным автокредитованием в РК

Алматы. 23 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. До 18,5% составляет разница между льготным и обычным автокредитованием в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Если по программе льготного автокредитования эффективная ставка равна 7,5%, то уже вне ее рамок ставки могут достигать 25-26% (разница 17,5-18,5% – КазТАГ). Поэтому развитие данного инструмента, который уже доказал свою эффективность, принесет пользу развитию всего казахстанского автопрома. Кстати, аналогичные программы поддержки собственных производителей существуют в Германии и России, где государство субсидирует процентную ставку», — сказал директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Артур Мискарян в кулуарах пресс-конференции по итогам 2019 года в автопроме в четверг.

По его словам, по данной программе в 2019 году продано 12% от общего сбыта казахстанских производителей.

«Это существенная доля в масштабах нашего рынка. При этом программа выгодна всем участникам процесса. Во-первых, государству, которому выделенные деньги вернутся с процентами (те же 4% в бюджет). Во-вторых, банкам второго уровня, которые получают ликвидность для потребительского кредитования. В-третьих, казахстанским автозаводам, которые получают рост спроса на свою продукцию. В-четвертых, потребителям, которые получили возможность на выгодных условиях приобрести новый автомобиль», — подытожил Мискарян.