В Казахстане случаев регистрации коронавирусной инфекции не зарегистрировано – минздрав

Нур-Султан. 23 января КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане случаев регистрации коронавирусной инфекции не зарегистрировано, сообщил заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

«В Алматы прибывают пассажиры из пяти городов Китая, в Нур-Султан – из трех. Во всех местах перехода границы, в том числе железнодорожных и автомобильных по периметру с Китаем, есть санитарно-карантинные пункты, которые проводят дистанционную термометрию. Проверили более 13 тыс. пассажиров, температурящих больных с Китая не зарегистрировали. Случаев регистрации коронавирусной инфекции не зарегистрировано», — сказал Бекшин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, большое внимание медицинские службы сегодня уделяют работе с пилотами и бортпроводниками самолетов, проводниками железнодорожного транспорта, курсирующими в Китай, поскольку они длительное время находятся с пассажирами.

«Мы провели тренинги, на что обращать внимание: это повышение температуры, ослабленность, одышка, кашель. Если в полете выявляются такие пассажиры, информация должна передаваться наземным службам, по алгоритму задействуются службы аэропорта, пограничные службы, санитарные службы и территориальные органы здравоохранения. Самое главное – вовремя диагностировать и изолировать больного, чтобы не было распространения. От завоза ни одна страна не застрахована, но наша главная задача – чтобы не было местных случаев, горизонтального распространения вируса внутри страны», — добавил Бекшин.

Также проводится работа с турфирмами, всем выезжающим выдаются памятки, где расписаны все профилактические меры: не посещать многолюдные места, особенно закрытые помещения с плохой вентиляцией, не общаться с лицами, которые имеют симптомы респираторных вирусных инфекций, частое мытье рук.

«По возможности рекомендуем воздержаться от поездки в КНР, а если это невозможно – не посещать город Ухань и провинцию Хубэй, поскольку это эпицентр распространения коронавирусной инфекции. Да и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нет необходимости запрещать поездки в Китай. Вчера состоялось совещание ВОЗ в Женеве, мы надеемся в кратчайшие сроки получить международную оценку ситуации, какую угрозу несет инфекция для общественного здравоохранения, и рекомендации», — подчеркнул замглавы комитета.

По данным, приведенным на пресс-конференции, на сегодня зарегистрирован 571 случай заболевания коронавирусом, 17 – с летальным исходом. Ситуация связана с выходцами из города Ухань. Предположительно, причина заболевания – животные: летучие мыши, кролики, птица, дикая кошка, енотовидная собака.

«Касательно передачи, установлена передача коронавируса от человека к человеку, но уровень передачи низкий и все зависит от концентрации вируса, который получает человек», — резюмировал Бекшин.

Как сообщалось ранее, глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что сегодня решат объявлять или нет чрезвычайную ситуацию (ЧС) по вспышке коронавируса в Китае.

Напомним, ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в среду экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Китае, на котором будет принято решение, стоит ли объявлять вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Решение о созыве комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям было принято после того, как власти Китая объявили о том, что «загадочный» коронавирус передается от человека к человеку.

На своем сайте ВОЗ разместила руководство о том, как выявлять и лечить людей, заболевших этим вирусом: регулярно мыть руки; прикрывать рот и нос при кашле и чихании; тщательно готовить мясо и яйца; а также избегать тесного контакта с кем-либо, у кого проявляются симптомы респираторного заболевания.