Прогноз кредитоспособности государств СНГ в 2020 году – негативный

Алматы. 23 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Растущие внешние риски и политическая неопределенность приводят к негативным перспективам для государств СНГ в 2020 году, заявляет международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service по итогам исследования аналитиков агентства.

«Мы ожидаем, что рост останется стабильным, а фискальные показатели в ряде стран СНГ в этом году улучшатся, но выдающиеся внешние риски могут поставить под сомнение наши базовые прогнозы», — говорится в сообщении.

Кристаллизация этих рисков, скорее всего, будет сдерживать укрепление фискальных показателей, а усиленная монетарная политика, фискальные рамки и банковский надзор могут, как считает Moody’s, смягчить некоторые последствия.

Хотя агентство прогнозирует, что долги правительства будут снижаться или оставаться стабильными в течение 12-18 месяцев, они останутся выше уровней 2014-2016 годов.

Также сообщается, что эффективная реализация реформ в регионе будет повышать устойчивость путем увеличения бюджетных и политических буферов, содействия финансовой стабильности и уменьшения зависимости от внешнего финансирования, но выгоды будут ограничены.

Политическая неопределенность, как отмечает Moody’s, будет влиять на экономику и траекторию реформ в регионе.