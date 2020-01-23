Главред «Медиазоны»: Мы будем следить за основными судебными процессами в Центральной Азии

Алматы. 23 января. КазТАГ – Главный редактор популярного российского издания «Медиазона» Сергей Смирнов рассказал агентству КазТАГ о том, что начавший накануне работу сайт «Медиазона. Центральная Азия» будет следить за основными судебными процессами в регионе.

«Темы будут такие же, как у «Медиазоны»: суды, уголовные дела, дискриминация и права человека, домашнее насилие. В планах прежде всего сделать переводы на национальные языки, это в приоритете. Ну и следить за основными судебными процессами в регионе», — рассказал Смирнов в четверг корреспонденту МИА КазТАГ.

«Медиазона» – российское интернет-издание, основанное в 2014 году участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Мaрией Алехиной. Сайт фокусируется на освещении новостей, аналитике, колумнистике о судебных, правоохранительных органах и пенитенциарной системе России, а также о различных проявлениях преследований граждан России за их политические взгляды.

«Медиазона» входит в число наиболее цитируемых СМИ в России при освещении судебных процессов, а журналисты издания являются обладателями ряда престижных наград в области СМИ.