Что должны увидеть казахстанцы с введением ОСМС? 23.01.2020 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Интервью 136 0 Доктор медицинских наук, врач офтальмолог Эльмира Канафьянова о состоянии и доступности офтальмологической помощи в Казахстане Похожие материалы: Пломбировать и удалять зубы детям и беременным будут бесплатно в рамках ОСМС в Казахстане «Слышит ли правительство президента?!». «Ставка на молодежь – Казахстан ждет обновление элит?». «В России используют казахстанский сценарий транзита власти». «Научить учителя. Что не так в средней школе Казахстана». «ОСМС – как полуфабрикат» Обследование перед ЭКО перевели в разряд услуг в рамках обязательного медстрахования в РК «Чем должен заняться казахстанский Госплан?». «Об имитации демократических процессов». «Мёртвое поколение» берёт власть». «Досмотры с пристрастием, прослушки, проклятия – с чем сталкиваются адвокаты». «Мы должны быть готовы к землетрясению уровня Верненского» Крещение празднуют православные казахстанцы