Что должны увидеть казахстанцы с введением ОСМС?

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Доктор медицинских наук, врач офтальмолог Эльмира Канафьянова о состоянии и доступности офтальмологической помощи в Казахстане

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