Перевести подсистему гражданской защиты столицы в режим ЧС предложили акиму Нур-Султана

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Перевести подсистему гражданской защиты столицы в режим чрезвычайной ситуации (ЧС) предложил акиму Нур-Султана начальник городского департамента по ЧС Бауыржан Сыздыков.

«Предлагаю: первое – перевести территориальную подсистему гражданской защиты города Нур-Султан в режим ЧС с мобилизацией инженерной, строительной и дорожной техники техники и объектов экономики города», — сообщил Сыздыков в четверг на заседании касательно погодных условий и принимаемых мер в Нур-Султане.

Также он предложил привести в готовность пункты обогрева на всех выездах с территории города.

«По плану действий при чрезвычайных ситуациях ввести силы национальной гвардии количестве 100 человек и 14 единиц техники на вызволение автобусов и частного транспорта на территории города», — предложил также глава столичного ДЧС.

В кулуарах ДЧС Алтай Кульгинов, отвечая на вопрос журналиста, введен ли в Нур-Султане режим ЧС, сообщил, что это вопрос «комиссионно» рассмотрят.

«Предложение поступило. Мы вам сообщим, если это сделаем. Сейчас нужно всю оценку изучить. Но сейчас погода очень сложная. Нужно понимать. Но из этого паники делать не стоит. Мы работает. Для вас», — заверил Кульгинов.

Ранее пресс-служба ДЧС сообщила, что количество выпавших осадков в Нур-Султане превысило месячную норму в два раза.