Институт культуры планируют создать в Казахстане

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Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Институт культуры планируют создать в Казахстане, сообщается в проекте постановления правительства РК.

«Создать республиканское государственное казенное предприятие «Научно-исследовательский институт культуры Казахстана» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан», — говорится в представленном в документе.

Основными предметами деятельности института намерены определить «осуществление научной, образовательной и культурной деятельности, научных исследований в сфере культуры».

«Перечень организаций, находящихся в ведении министерства культуры и спорта Республики Казахстан, дополнить строкой, порядковый номер 73, следующего содержания: «73. Республиканское государственное казенное предприятие «Научно-исследовательский институт культуры Казахстана» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан», — сказано в документе.

Из пояснительной записки к проекту следует, что его реализация будет осуществляться в рамках бюджетной программы 033.107 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» в объеме Т235 893 тыс., в том числе: на 2020 год – Т78 531 тыс., на 2021 год – Т78 531 тыс., на 2022 год – Т78 831 тыс.

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«Принятие проекта будет способствовать совершенствованию деятельности сферы культуры с учетом научно выверенных прогнозов и перспектив и на основании изучения и внедрения лучшего международного опыта», — уточнила в пояснительной записке министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

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