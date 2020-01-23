Горсуд Алматы не удовлетворил апелляцию мамы Дениса Тен по жалобе на полицейских

Алматы. 23 января. КазТАГ – Мадина Алимханова/Тулкин Ташимов. Апелляционная коллегия городского суда Алматы отказала в удовлетворении жалобы Оксаны Тен – мамы Дениса Тен по поводу прекращения уголовного дела в отношении полицейских, сообщил адвокат Нурлан Сихимбаев.

«Дела не очень хороши, потому что снова отказали. В принципе, мы ожидали этого. Судья отказал, мотивируя это тем, что она (мама Дениса – КазТАГ) не является потерпевшей по делу. Хотел бы обратить внимание на часть 6 статьи 32 УПК. Там прямо написано, что 371-я статья – это дело публичного обвинения. Никакого заявления пострадавших для возбуждения дела не требуется», — сказал Сихимбаев агентству КазТАГ в четверг.

При этом он пояснил, что Оксану Тен не признали потерпевшей, потому что, якобы, были пропущены сроки.

«Маму не признали потерпевшей, так как якобы пропустили сроки. Мы сроки не пропустили. Мы обращались по компетенции, как это прописано УПК РК. Оказывается, это все неправильно. И как бы ты по закону не действовал, рассчитывать на поддержку и адекватную реакцию со стороны уполномоченных органов нет никакой надежды. И это по резонансному делу, а что говорить об обычных простых людях, которых мало кто знает», — подчеркнул адвокат.

По мнению Сихимбаева, сложившаяся ситуация фактически дает полицейским право на бездействие.

«В суде я задал прямой вопрос: они (полицейские – КазТАГ) пресекли правонарушение? Нет. Не выполнили свои обязанности? Нет. Они оказали помощь, использовали аптечку, чтобы оказать первую помощь? Нет. Это делала другая девушка, которая проходила мимо. Оказывается, всем им (полицейским – КазТАГ) необязательно выполнять статью 19-ю закона о правоохранительной службе в части пресечения правонарушений и в части оказания первой помощи пострадавшим. То есть полицейским дана отмашка: не надо вам рисковать жизнью, все будет нормально, не напрягайтесь, не оказывайте первую помощь. Призыв такой получается», — сказал юрист.

Как считает адвокат, если полицейские, на глазах которых погиб Денис Тен, не понесут наказания, это создаст опасный прецедент.

«Хаос будет, если на глазах полицейских будут резать людей. Вот этот случай дает отмашку, то есть не надо гибнуть, как другие делают. Можно просто сидеть в машине, и просто смотреть, пока кто-то там не истечет кровью, а потом зафиксировать это: кого-то найдут, кого-то привлекут. Я прямо сказал, что вы создаете прецедент», — заключил Сихимбаев.

Ранее специализированный межрайонный следственный суд Алматы отказал в удовлетворении жалобы мамы Оксаны Тен об отмене постановления о прекращении уголовного дела в отношении полицейских.

Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Убившие спортсмена автоворы были пойманы и осуждены.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, четыре серебряных и три бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В действовавшем на момент трагедии рейтинге Международного союза конькобежцев Тен входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.