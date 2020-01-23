Казахстан в Индексе восприятия коррупции оказался в одном ряду с Замбией и Непалом

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Казахстан в Индексе восприятия коррупции за 2019 год оказался в одном ряду с Замбией и Непалом, сообщает пресс-служба общественного фонда Transparency Kazakhstan.

«По итогам 2019 года Казахстан набрал 34 балла и занял 113 позицию наряду с Филиппинами, Замбией, Непалом, Сальвадором и Свазилендом», — говорится в сообщении в четверг.

В составленном глобальным антикоррупционным движением Transparency International индексе оценку восприятия коррупции в государственном секторе прошли 180 государств.

«Опираясь на 13 видов опросов бизнесменов и экспертных оценок, эксперты TI оценили, насколько страны подвержены коррупции по шкале от нуля до 100, где ноль – уровень коррупции высокий, 100 – низкий. В этом году основной темой глобального исследования определена политическая прозрачность, связь между политикой, деньгами и коррупцией, в том числе влияние правил финансирования избирательных кампаний на политическую власть и выборы», — пояснили в фонде.

Казахстан, набравший в 2019 году 34 балла, улучшил свои показатели лишь на три пункта – в 2018 году республика набрала лишь 31 балл.

«Казахстан демонстрирует поступательный рост в CPI. Вместе с тем, его половинчатый подход в приведении норм национального законодательства требованиям международной антикоррупционной конвенции ООН, к которой он присоединился более 10 лет назад, а также двойные стандарты в системе наказания лиц, осужденных за коррупцию, не позволяют, по мнению международного сообщества, преодолеть восприятие страны как высоко коррумпированной. Странами лидерами стали Новая Зеландия и Дания с оценками 87 в каждой, аутсайдерами – Сомали, Южный Судан и Сирия с оценками 9, 12 и 13 соответственно», — сказано в сообщении.

Из 22 стран, которые значительно улучшили свое положение в CPI с 2012 года, более 60% (14 стран) также усилили соблюдение правил финансирования избирательных кампаний. Примеры включают Южную Корею и Кот-д’Ивуар. И наоборот, страны, в которых такие правила не существуют, либо плохо соблюдаются, набирают в среднем лишь 34 и 35 баллов соответственно, поскольку в этих странах с высоким уровнем коррупции наблюдается неравномерный баланс сил в контроле над финансовыми потоками и принимаемыми решениями.

«На постсоветском пространстве лидерами стали Грузия – 56 баллов, 44 место, Беларусь – 45 баллов, 66 место, Армения – 42 балла, 77 место. Молдова набрала 32 балла, 120 место, Украина – 30 баллов, 126 место, Азербайджан – 30 баллов, Кыргызстан – 30 баллов, 126 место 126 место, Россия – 28 баллов, 137 место, Узбекистан – 25 баллов, 153 место, Таджикистан – 25 баллов, Туркменистан – 19 баллов, 165 место. В Центральной Азии лидером остается Казахстан – 34 балла, 113 место», — уточнили в фонде.

Для снижения коррупции, повышения прозрачности деятельности и восстановления доверия к правительствам Transparency International рекомендовал: повысить прозрачность в контрольной деятельности политического финансирования, предотвратив возможности для незаконного финансирования и влияния в политике; обеспечить прозрачность бюджетов и качеству общественных услуг, устранив возможность для преференций личных связей и особых интересов; повысить прозрачность в управлении конфликтами интересов, конкретизации наступления ответственности и устранения проблем «вращающихся дверей»; урегулировать лоббистскую деятельность путем обеспечения открытого и значимого доступа к принятию решений; повысить избирательную честность, предотвращать и ограничивать кампании по дезинформации; обеспечить расширение прав и возможностей граждан и защиты активистов, осведомителей и журналистов; усилить систему сдержек и противовесов и содействовать разделению властей.