Алматы. 23 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Пострадавшие в конфликте в Алматы китайские студенты шли на репетицию праздника в университет, сообщили в генеральном консульстве КНР.

«Эти студенты поехали на репетицию. Как вы знаете, завтра будет наш Праздник весны. В Алматы сложилась такая традиция – отмечать китайский праздник весны. Каждый год это мероприятие проводится разными вузами вместе. Студенты выступают с разными номерами с китайской спецификой. Каждый год мы отмечаем этот праздник мы ни разу не сталкивались с такими случаями», — сообщили агентству КазТАГ в генеральном консульстве КНР в Алматы.

При этом в генконсульстве отметили, что считают случившееся недоразумением.

«Это недоразумение. Мы считаем, что это реакция лишь малого количества людей. Может, у тех людей было плохое настроение по какой-то причине. Все же казахстанцы очень дружелюбные. Под этим видео многие читатели оставили свое мнение, они сказали, что Казахстан – это многонациональная страна, в которой с уважением относятся к разным культурам. Мы в консульстве тоже каждый год отмечаем Наурыз с нами здешними друзьями, мы считаем, это очень естественно», — сказали китайские дипломаты.

Ранее в социальных сетях было размещено видео, на котором несколько молодых людей из Китая пытаются пройти по улице с бумажным драконом и другими атрибутами праздника в соответствии со своими национальными традициями, однако группа агрессивно настроенных казахстанцев, нецензурно выражаясь, требует немедленно убрать праздничные атрибуты, мотивируя это тем, что молодые люди находятся в Казахстане.

Позже в департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту конфликта проводится проверка.