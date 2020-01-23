Казахстанки Зарина Дияс и Юлия Путинцева вышли в третий круг Australian Open-2020

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Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Казахстанки Зарина Дияс и Юлия Путинцева вышли в третий круг теннисного турнира Australian Open-2020, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

«Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Зарина Дияс провели матчи в рамках второго круга турнира Australian Open-2020. Обе спортсменки смогли одержать победы. Путинцева оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз — 6:4, 2:6, 7:5. Дияс в свою очередь обыграла россиянку Анну Блинкову — 4:6, 6:3, 6:4», — говорится в сообщении в четверг.

Отметим, что ранее в третий круг пробилась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

«В третьем круге наши теннисистки встретятся со следующими соперницами: Елена Рыбакина – Эшли Барти (Австралия, первая ракетка мира); Зарина Дияс – Кики Бертенс (Нидерланды, десятая ракетка мира); Юлия Путинцева – Симона Халеп (Румыния, третья ракетка мира)», — уточнили в НОК.

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