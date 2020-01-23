ОПЕК допускает влияние нового коронавируса в Китае на мировой рынок нефти

Алматы. 23 января. КазТАГ – Организация стран-экспортеров нефти допускает влияние нового коронавируса в Китае на мировой рынок нефти, сообщает ТАСС.

«Новый коронавирус из Китая окажет влияние на рынок нефти, если ВОЗ объявит ситуацию чрезвычайной», — заявил в четверг генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Сейчас зарегистрированы более 600 заболевших в нескольких странах и 17 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии.