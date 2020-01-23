Коронавирус в Китае мог распространиться от змей – ученые

Алматы. 23 января. КазТАГ – По мнению ученых, коронавирус в Китае мог распространиться от змей, сообщает South China Morning Post.

«Согласно исследованию группы китайских ученых, изначальным источником заражения человека коронавирусом в Китае могла быть змея», — говорится в сообщении в четверг.

Исследователи сравнили генетические коды вируса и различных животных. Наиболее близкими к вирусу оказались генетические коды двух видов ядовитых змей – южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. Сейчас зарегистрированы более 600 заболевших в нескольких странах и 17 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии.