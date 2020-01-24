Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Пассажирский поезд сошел с рельсов в Карагандинской области, сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ».

«23 января 2020 года в 21.43 на станции Карабас участка Караганда–Пассажирская–Жарык Карагандинского отделения дороги допущен сход четырех вагонов в пассажирском поезде №108 сообщением «Нур-Султан–Жезказган», перевозчиком является ТОО «Марал – Нур», в составе поезда 16 вагонов, в поезде находилось 683 пассажиров, пострадавших нет», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы, в ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда, движение поездов на участке не прекращалось.

«Организованы работы по предоставлению дополнительных вагонов для дальнейшей пересадки пассажиров, следующих до станций назначения. Происшествие произошло в сложных метеорологических условиях при нулевой видимости из-за бурана и обильного снегопада. На место происшествия для расследования и выяснения причины схода выехала специальная комиссия АО «НК «КТЖ», — сказано в сообщении.