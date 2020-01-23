Польский президент Анджей Дуда подверг критике российского президента Владимира Путина и израильского министра иностранных дел Исраэля Каца

К вопросу о том, почему государственный руководитель Польши отказался от поездки в Израиль для участия в мероприятии по случаю 75-й годовщины освобождения узников концлагеря Освенцим

Газета Financial Times опубликовала статью под названием «Poland president accuses Putin of ‘historical lie‘ over second world war» — «Президент Польши обвиняет Путина в «исторической лжи» в отношении Второй мировой войны».

В предисловии к ней говорится так: «Анджей Дуда отклонил приглашение участвовать в форуме памяти жертв холокоста в Израиле вместе с российским лидером».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Президент Польши обвинил президента России Владимира Путина в распространении «исторической лжи» о своей стране в преддверии мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима.

Такое заявление Анджея Дуды, сделанное им в ходе интервью корреспондентам газеты Financial Times, следует в порядке ответа на высказывания российского президента касательно прошлого Польши, включающие в себя обвинительный вывод о том, что Польша, на территорию которой в сентябре 1939 года вторглась Германия, а затем еще и Советский Союз, частично была сама виновна в развязывании Второй мировой войны. Путин также в декабре прошлого года назвал посла Польши в нацистской Германии «антисемитской свиньей».

«Слова Владимира Путина представляют собой полное извращение исторической правды. Мы даем им самое настоящее название: это — идеология, это — своего рода постсталинский ревизионизм», — сказал Дуда в ходе состоявшегося в президентском дворце в Варшаве интервью.

«Некоторые утверждают, что это есть пропагандистская гибридная война… Некоторые эксперты полагают, что слова Путина объясняются целями внутренней пропаганды и предназначены для населения его собственной страны. Для нас это не имеет значения. Для нас важно то, что эта историческая ложь распространяется по всему миру. И мы ни в коей мере не можем принять этого», — добавил он».

Издание Arutz Sheva опубликовало материал под названием «Polish President: Yisrael Katz insulted the Polish people» — «Президент Польши: Исраэль Кац оскорбил польский народ».

В предисловии к нему говорится так: «Польский президент Анджей Дуда в телевизионном интервью осуждает российского президента и израильского министра иностранных дел».

Далее уже в материале излагается следующее: «Польский президент Анджей Дуда подверг критике российского президента Владимира Путина и израильского министра иностранных дел Исраэля Каца, давая интервью репортеру Kan 11 News Амихаю Штайну, которое вышло в эфир в понедельник.

Анджей Дуда, который отозвал свое согласие на участие в мероприятии по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима в знак протеста против того, что ему там организаторы не намерены предоставлять слово для выступления, заявил, что главное мероприятие в связи с празднованием 75-летия освобождения концлагеря в Освенциме состоится в Польше. И что в нем примут участие 200 бывших его узников со всего света.

«Насколько я понимаю, главное мероприятие должно состояться здесь. Возможно, я приеду, чтобы не говорили, что я бойкотирую такие мероприятия. Но настоящие памятные торжества должны проходить здесь», — утверждал Дуда. — Однако я всегда считал и продолжаю считать, что основные события по случаю Международного дня памяти жертв холокоста должны состояться в Освенциме, и это самое важное место, чтобы почтить память жертв холокоста. Поэтому в этом году, в связи с 75-й годовщиной освобождения, на территории лагеря Освенцим пройдут такие же международные мероприятия, в которых будет участвовать президент Израиля Реувен Ривлин».

Дуда обрушился с критикой на российского президента Владимира Путина, который недавно заявил, что Польша сотрудничала с нацистами во время Второй мировой войны: «Мне жаль говорить об этом, но Путин распространяет ложь. Он делает это с целью снять со Сталина ответственность России, наряду с нацистской Германией, за начало войны. Я предположил, что ему стыдно признавать это».

Польский президент также резко раскритиковал израильского министра иностранных дел Исраэля Каца, который в прошлом году сказал, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».

Дуда заявил, что не намерен встречаться с Кацом, который сделал такое заявление, пока тот не извинится».

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