Объявлять или нет ЧС по вспышке коронавируса в Китае решат сегодня – ВОЗ

Алматы. 23 января. КазТАГ – Объявлять или нет чрезвычайную ситуацию (ЧС) по вспышке коронавируса в Китае решат сегодня, сообщил глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Решение о том, объявлять или нет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, – это то, к чему я отношусь крайне серьезно, и которое я готов принять только при надлежащем рассмотрении всех фактических данных», — сказал Гебрейесус накануне журналистам, добавив, что команда ВОЗ «работает в Китае с местными специалистами».

По его словам, сегодня в организации продолжится экстренное заседание чрезвычайного комитета по ситуации со вспышкой нового коронавируса в Китае.

Глава ВОЗ отметил, что первое заседание комитета «прошло хорошо».

«Для продолжения нам нужно больше информации», — сказал Гебрейесус.