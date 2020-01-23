Председатель Бостандыкского райсуда Алматы подозревается в получении взятки через посредника

Алматы. 23 января. КазТАГ — Председатель Бостандыкского райсуда Алматы Алтынбек Баянов подозревается в получении взятки через посредника, сообщает пресс-служба антикоррупционной службы РК.

«Антикоррупционной службой по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК по подозрению во взяточничестве изобличен председатель Бостандыкского районного суда Алматы. Он подозревается в получении через посредника – секретаря судебного заседания взятки в значительном размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 22 января получено согласие генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

«Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 22 января МИА КазТАГ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что председатель Бостандыкского районного суда Алматы Алтынбек Баянов подозревается во взяточничестве. Источник сообщил, что «уже начато расследование, которое ведет антикоррупционная служба». Собеседник агентства добавил, что Баянов уже допрошен следствием, но задержание в отношении главы райсуда в качестве меры пресечения не применялось.

Алтынбек Баянов является председателем Бостандыкского районного суда Алматы с 18 декабря 2015 года.