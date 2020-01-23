Алматы. 23 января. КазТАГ — В Китае количество заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек, сообщает китайский телеканал CCTV.

«По состоянию на 24.00 22 января (22.00 по времени Нур-Султана 22 января – КазТАГ) (…) в общей сложности 571 подтвержденный случай пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией в 25 провинциях (автономных районах, муниципалитетах) в Китае, включая 95 тяжелых случаев и 17 случаев смерти (все из провинции Хубэй)», — говорится в сообщении со ссылкой на данные государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

Напомним, ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в среду экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Китае, на котором будет принято решение, стоит ли объявлять вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Решение о созыве комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям было принято после того, как власти Китая объявили о том, что «загадочный» коронавирус передается от человека к человеку.

На своем сайте ВОЗ разместила руководство о том, как выявлять и лечить людей, заболевших этим вирусом: регулярно мыть руки; прикрывать рот и нос при кашле и чихании; тщательно готовить мясо и яйца; а также избегать тесного контакта с кем-либо, у кого проявляются симптомы респираторного заболевания.