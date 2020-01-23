Т15 млн просит взыскать с родственников проводников жертва изнасилования в «Тальго»

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т15 млн просит взыскать с родственников проводников потерпевшая по делу об изнасиловании в «Тальго» за причиненный ей моральный вред.

«Взыскать с ответчиков Курманиязова С.М. и Туралиевой А.Б. солидарно моральный вред в размере Т15 млн. Взыскать (…) судебные расходы по психолого-филологическому исследованию видеозаписей в сумм Т500 тыс. (…) Взыскать (…) судебные расходы за услуги переводчика в сумме Т 105 тыс.», — зачитала в четверг в судебном заседании в суде №2 Алматинского района Нур-Султан исковые требования адвокат потерпевшей по делу об изнасиловании в поезде «Тальго».

При этом по ходатайству стороны обвинения суд запретил упоминать персональные данные потерпевшей, а также снимать ее на фото и видео.

«Обязать ответчика Бердонгарова Т.М. удалить с интернет-ресурса размещенные видеоролики и опубликовать опровержение на интернет-ресурсе канала YouTube», — говорится также в исковом заявлении.

Являющийся ответчиком блогер Бердонгаров участвовал в судебном заседании с адвокатом Жасуланом Рахимгалиевым. Ответчики Курманиязов С.М. и Туралиева А.Б. являются отцом и супругой двух проводников, осужденных за изнасилование в 2019 году. Они участвовали в судебном заседании по видеоконференцсвязи из Актобе.

Потерпевшая считает, что в комментариях к видеоролику блогера Бердонгарова неизвестные разгласили ее персональные данные. Также, по мнению потерпевшей, в данном видеоролике с участием ответчиков Курманиязова С.М. и Туралиевой А.Б. размещена ложная информация, не соответствующая действительности, из-за чего потерпевшей нанесен моральный вред.

В судебном заседании была продемонстрирован данный ролик. В видеоролике родственники осужденных проводников нелицеприятно высказываются в адрес потерпевшей женщины.

Ответчик Бердонгаров после судебного заседания изложил свою позицию по данному делу корреспонденту агентства.

«Мы сегодня видели публикацию, о которой речь. И я думаю, не судьи, ни все присутствующие не увидели там, во-первых, фактов моей личной поддержки родителей проводников, в частности. Второе – распространение персональных данных, личных сведений, о которых говорит они говорят. Потому что в публикациях Дина Смаилова постоянно об этом говорит. Я считаю это ложью, клеветой, мы сейчас все это видели. Поэтому я подал заявление по факту клеветы. И надо зафиксировать, что это пошло сразу после ее заявления», — сказал Бердонгаров.

Председательствующий на процессе судья Алматинского суда №2 Нур-Султана Айбек Амиргалиев назначил судебные прения на 27 января 16.00.

Ранее этот же судья рассмотрел жалобу Бердонгарова в порядке частного обвинения по статье «клевета» в отношении главы фонда «Не молчи» Дины Смаиловой.

«19 августа госпожой Смаиловой в социальной сети Facebook и ряде информагентств была опубликована клевета в отношении меня о том, что на моем YouTube-канале я распространял личные данные потерпевшей стороны по делу об изнасиловании в «Тальго.» Данная информация является откровенной ложью. Соответственно, я подал в суд по статье «клевета», — сказал Бердонгаров корреспонденту агентства.

Сама Смаилова считает, что блогер подал на нее иск за слова «Для меня ты не мужчина. Ты достиг дна».

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что пассажирку поезда «Тальго», ехавшую из Нур-Султана в Актобе изнасиловали в пути. Женщина возвращалась с научной конференции, и в купе поезда, где она была одна, на нее напали двое проводников, избив ее и изнасиловав. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Оба насильника приговорены к пяти годам лишения свободы каждый, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Глава фонда «Не молчи» Дина Смаилова рассказала о травле, которой подверглась пострадавшая. По ее словам, по всем СМИ Казахстана в рабочую почту пошла массовая рассылка, с фотографиями потерпевшей по делу «Тальго», где ее выставляют в неприглядном свете, пишут откровенную клевету, фото подписано именем и фамилией потерпевшей.