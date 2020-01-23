Для уборки снега в Нур-Султане не хватает техники – аким

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Для уборки снега в Нур-Султане не хватает техники, заявил аким столицы Алтай Кульгинов.

«Сейчас дополнительно нужно привлечь с учетом того, что буранит, метелит, технику с организаций строительных и дорожников будем привлекать. Потому что сейчас такая потребность имеется», — сообщил в четверг Кульгинов, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ, хватает ли людей и техники для уборки снега.

По его словам, это нужно для того, чтобы очистить город в короткие сроки.

Ранее пресс-служба ДЧС сообщила, что количество выпавших осадков в Нур-Султане превысило месячную норму в два раза.