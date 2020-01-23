Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Распространителей фейка об «остановке работ на четыре дня из-за погоды» ищут в Нур-Султане.

«Та информация, что» четыре дня никто не будет работать» – это недостоверная информация. Полиция сейчас должна поработать, откуда эта дезинформация появилась, и привлечь к ответственности», — сообщил в четверг на заседании касательно погодных условий и принимаемых мер в Нур-Султане аким столицы Алтай Кульгинов.

Глава города заявил, что не допустит «сеять панику».

«Работаем без паники, сил и средств достаточно, мобилизуем дополнительную технику, я думаю, все вместе мы выполним поставленную задачу», — заявил он.

Ранее в мессенджере WhatsApp начало распространяться сообщение от имени акимата Нур-Султана о том, что из-за непогоды власти города якобы призывают приостановить работы в столице.