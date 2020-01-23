В Казахстане судьи в отставке могут остаться без медпомощи

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане судьи в отставке могут остаться без медицинской помощи, заявил депутат сената парламента РК Владимир Волков.

«В связи с вводом в действие с 31 марта текущего года Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», судьи в отставке лишаются права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования. В перечне лиц, освобожденных от уплаты взносов в фонд (медицинского страхования – КазТАГ), они как самостоятельная категория не указаны, что лишает их права на медицинскую помощь», — говорится в депутатском запросе Волкова на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном в четверг.

В связи с чем сенатор полагает, что необходимо создать правовой механизм, «гарантирующий судьям достойное их высокого конституционного статуса социальное обеспечение».