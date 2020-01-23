Снег ожидается в четверг в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте без осадков

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Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Снег ожидается в четверг в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане облачно, временами снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. Температура днем 0-2, ночью -5-7.

В Алматы переменная облачность, ночью небольшой снег, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура днем -1+1, ночью -5-7.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура днем +3+5, ночью -4-6.

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