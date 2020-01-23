Нур-Султан. 23 января. КазТАГ — Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в большинстве областей Казахстана 23-25 января, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток каких-либо заметных изменений в погоде Казахстана не ожидается. По-прежнему территория республики будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, связанных с атлантическими циклонами, перемещающимися через северные районы Скандинавии и России. Поэтому в большинстве областей ожидаются снегопад, метель, очень сильный западный ветер, в северных областях порывы ветра могут достигать более 30 м/с, а также туман и гололед», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно прогнозу, в предстоящие трое суток температура воздуха сохранится выше средней многолетней на +5+8, в северных областях – на +8+13.