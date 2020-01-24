Более Т75 млрд хотят потратить в 2020-2022 годы на реализацию госпрограммы «Еңбек»

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Более Т75 млрд хотят потратить в 2020-2022 годы на реализацию государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

Согласно проекту бюджетной программы 068 «Реализация государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», министерство труда и социальной защиты населения просит выделить в 2020 году из республиканского бюджета Т48 310 412 тыс., в 2021 году – Т13 121 847 тыс., а в 2022 году – Т13 771 119 тыс.

«Предусмотрены расходы на создание единой цифровой площадки по трудоустройству, содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых; повышение мобильности трудовых ресурсов», — говорится в описании к проекту.

В качестве цели указано «вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по третьему направлению «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов».

«Задачи: уровень безработицы 2019 год – 4,8%, 2020 год – 4,8%, 2021 год – 4,8%; уровень женской безработицы 2019 год – 5,4%, 2020 год – 5,3%, 2021 год – 5,3 %; доля лиц, вовлеченных в программу, из числа обратившихся в центры занятости населения 2019 год – 92,8%, 2020 год – 93%, 2021 год –93,3%; доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого населения 2019 год – 10,3%, 2020 год – 10,2%, 2021 год – 10,2%; доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным образованием в составе рабочей силы составит в 2019 году – не более 20%; прирост активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса составит в 2019 году – 10%», — сказано в документе.

Согласно проекту, на 2018 год по той же бюджетной программе было запрошено Т7 720 961 тыс., а на 2019 год – Т11 094 318.

Напомним, 22 января министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сообщил, что за три года на развитие предпринимательства по программе «Еңбек» было направлено Т186 млрд. Однако депутат мажилиса Бахытгуль Хаменова рассказала о многочисленных нарушениях при реализации госпрограммы «Еңбек». Так, по ее словам, порядка Т6 млрд были потрачены на обучение невостребованных на рынке специалистов, из 80 тыс. обученных по специальности трудоустроено только 23 тыс. человек. Также, по данным парламентария, выявлено 750 фактов предоставления кредитов на сумму Т1,3 млрд незарегистрированным предпринимателям и лицам с наличием долга по налоговым отчислениям.