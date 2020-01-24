Т114,9 млрд просят в 2020 году на соцподдержку задолжавших по потребкредитам физлиц в РК

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Т114,9 млрд просят в 2020 году на социальную поддержку задолжавших по потребительским кредитам физических лиц в Казахстане.

Согласно представленному в пятницу проекту бюджетной программы 109 «Проведение мероприятий за счет резерва правительства Республики Казахстан на неотложные затраты», министерство труда и социальной защиты населения просит на расходы по статье «На оказание социальной поддержки физических лиц по погашению образовавшейся задолженности по потребительским кредитам» в 2020 году выделить из республиканского бюджета Т25 776 604 тыс. Еще Т89 191 872 тыс. минтруда и соцзащиты населения просит на 2020 год по бюджетной программе 080 «Целевое перечисление в АО «Фонд проблемных кредитов» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на оказание социальной поддержки физических лиц по погашению образовавшейся задолженности по потребительским кредитам».

Напомним, 26 июня 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам. При этом кредит должен был быть оформлен не позднее 1 июля, не должен быть передан коллекторской компании, а его сумма не должна превышать Т3 млн.

29 августа в Национальном банке Казахстана заявили, что 30 июля банки и микрофинансовые организации (МФО) завершили работы по списанию штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам 1 192 834 заемщикам на сумму свыше Т33,62 млрд. 5 ноября МИА КазТАГ сообщило, что процесс списания штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам в Казахстане могут продлить.