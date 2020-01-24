Господдержка порой касается сомнительных проектов – Токаев

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Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Господдержка порой касается сомнительных проектов, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Важно повысить эффективность мер государственной поддержки бизнеса. Сегодня мониторинг эффективности ведется без посубъектного анализа каждого предприятия. Не видно результатов поддержки по конкретному предприятию. Кроме того, господдержка порой касается сомнительных проектов – автозаправки, торговые дома. Конечно, это тоже бизнес, но государственные субсидии не должны тратиться на простую смену собственника. Акиматы, региональные палаты, «Атамекен» должны жестко контролировать данную проблематику», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

При этом он поручил правительству совместно с НПП «Атамекен» завершить подготовку специальной информационной системы посубъектного мониторинга.

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