Принять конкретные меры по демонополизации поручил правительству президент

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Принять конкретные меры по демонополизации и развитию конкуренции поручил правительству президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Еще один вопрос – защита и развитие конкуренции. Общеизвестно, что без развития конкуренции экономика обречена на отставание и стагнацию. Анализ основных товарных рынков страны показал, что конкурентная среда в последние годы ухудшается, уровень концентрации и монополизации наблюдается практически во всех базовых отраслях – энергетике, поставке нефтепродуктов, предоставления услуг сотовой связи и др. Это исключает рыночное ценообразование, конкуренцию между поставщиками, перекладывает монополии и издержки на потребителей. Если раньше мы говорили, в основном, о чрезмерном присутствии на рынке государственных монополий, то теперь мы имеем дело с частными монополиями. Правительству следует принять конкретные меры по демонополизации, устранению административных и экономических барьеров для входа на рынок новых предпринимателей», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

При этом он обратил внимание на развитие биржевой торговли.

«Нужно обратить внимание на развитие биржевой торговли, в том числе в базовых отраслях экономики. Российская Федерация уже ведет биржевую торговлю нефтью и нефтепродуктами с 2008 года, а также природным газом с 2014 года. Следует развивать и сами биржи, обеспечивать прозрачность их работы, привести деятельность в соответствии с международным стандартами, привлечь крупные зарубежные компании в их управление», — отметил глава государства.

Также президент сообщил, что поддержал предложение правительства по созданию отдельного комитета по развитию и защите конкуренции.

«Жду от него системной и бескомпромиссной работы», — добавил Токаев.