Программа «Цифровой Казахстан» реализуется недостаточно быстро и качественно – Токаев

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Программа «Цифровой Казахстан» реализуется недостаточно быстро и качественно, считает президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Надо прямо сказать, программа «Цифровой Казахстан» реализуется недостаточно быстро и качественно. Главная проблема – разрозненность и неактуальность баз данных. Интеграция баз данных должна стать приоритетом №1 в работе министерства (цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – КазТАГ). Из 196 интеграций, запланированных на 2019 год, не завершены 40. Отраслевое министерство должно взять на себя роль куратора и координатора. Я прошу руководство правительства помочь министру, эта работа чрезвычайно важна, отставать мы не имеем права», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Также он отметил, что многие города и сельские населенные пункты Казахстана до сих пор не обеспечены качественным интернетом.

«Недавно по телевидению показали сюжет: преподаватели Аркалыкской школы мучаются с заполнением электронного дневника «Кунделик» из-за перебоев с интернетом. И такая ситуация, я думаю, не единична. Мы не можем допустить отставания от наших партнеров и поставить страну в состояние цифрового неравенства. Понимаете, что это стратегически важно», — добавил глава государства.

Резюмируя вышесказанное, президент сообщил, что более подробно итоги реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» будут обсуждены в марте текущего года на отдельном совещании.

Коснувшись сферы развития инноваций, президент РК сказал, что такое важное направление должно решаться не только за счет бюджетных средств.

«Этот путь доказал свою неэффективность. Нужно сделать ставку на венчурное финансирование, что подтверждается мировой практикой. В 2018 году принят закон «О венчурном финансировании», теперь его надо применить на практике», — заключил Токаев.