Нур-Султан. 24 января. КазТАГ — Информация о подготовке к сильному землетрясению в Алматы – фейк, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«Рассылаемое сообщение о якобы надвигающемся землетрясении с толчками в семь баллов не является действительным – это фейковая информация», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов в пятницу.

В свою очередь в пресс-службе ДЧС Алматы отметили, что «все силы и средства ДЧС пребывают в штатном режиме и в повышенную готовность не приводятся».

«Кроме того, на основании заседания еженедельной прогнозной комиссии института сейсмологии от 22 января текущего года, в период с 23 по 29 января сильных толчков в Алматинском регионе интенсивностью семь баллов и выше не ожидается. Просим сохранять спокойствие», — подчеркнули в ДЧС.

Отметим, что в соцсетях и мессенджерах распространяется аудиозапись, на которой мужской голос говорит о надвигающемся завтра-послезавтра сильном землетрясении в городе силой семь баллов. Также он говорит, что все силы ЧС собираются поднять по общей тревоге, идет подготовка тревоги.