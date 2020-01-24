Расширенное заседание правительства с участием Токаева проходит в Нур-Султане

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Нур-Султан. 24 января. КазТАГ — Расширенное заседание правительства с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

Ожидается, что на заседании правительства будут подводиться итоги социально-экономического развития Казахстана за 2019 год – первый год президентства Токаева.

Напомним, 19 марта 2019 года первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны Токаеву. 9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов.

9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы. Победителем был объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

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