Алматы. 24 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В III квартале 2019 года из Казахстана в Россию денежными переводами уходит больше денег, чем приходит, передает корреспондент агентства.

По данным Центрального банка РФ, сальдо (разница между отправленными и полученными переводами) по физическим лицам-резидентам составляет $181 млн, по физическим лицам-нерезидентам – $49 млн, а всего – $229 млн.

В том числе из Казахстана в Россию физическими лицами отправлено $355 млн при средней сумме одного перевода $129, физическими лицами-резидентами – $273 млн при средней сумме одного перевода $101, физическими лицами-нерезидентами – $82 млн при средней сумме одного перевода $2545.

Между тем из России в Казахстан в пользу физических лиц отправлено $126 млн при средней сумме одного перевода $137, в пользу физических лиц-резидентов – $92 млн при средней сумме одного перевода $105, в пользу физических лиц-нерезидентов – $33 млн при средней сумме одного перевода $857.